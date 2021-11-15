Франція та Німеччина попередили РФ про "складні наслідки" в разі нової агресії проти України, - Кулеба

Якщо Росія зважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, то це матиме для неї надзвичайно складні наслідки.

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан та Хайко Маас під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою запевнили, що спроба РФ розпочати широкомасштабну військову операцію проти України матиме для неї надзвичайно складні наслідки.

Про це Кулеба сказав журналістам у Брюсселі за підсумками переговорів, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"Франція та Німеччина запевнили мене, що у разі, якщо Росія зважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, то це матиме для неї надзвичайно складні наслідки", - сказав Кулеба.

Він уточнив, що міністри говорили про те, що можуть зробити партнери для стримування Росії від здійснення агресивних дій.

"І це не лише політична комунікація, але це й усвідомлення Росією дуже конкретних наслідків для її зокрема економіки можливих агресивних дій проти нашої держави", - розповів Кулеба.

Міністр зазначив, що "Росія повинна побачити, що вона не зможе витримати ту ціну, яку їй доведеться заплатити у разі, якщо вона вдасться до масштабних військових дій".

Крім того, як повідомляє "Європейська правда", міністри закордонних справ Франції та Німеччини за підсумками зустрічі оприлюднили спільну заяву. У ній, серед іншого, міститься попередження РФ про "серйозні наслідки" в разі нової спроби підірвати територіальну цілісність України.

"На тлі поновлення занепокоєння з приводу переміщення російських військ і техніки поблизу України ми закликаємо Росію зайняти стриману позицію і надати прозору інформацію про свої військові дії. Будь-яка нова спроба підірвати територіальну цілісність України матиме серйозні наслідки", - заявили Гайко Маас та Жан-Ів Ле Дріан.

Вони також закликали Україну зберігати стриманість, нагадавши, що навесні 2021 року Україна вже зробила значний внесок у деескалацію ситуації, незважаючи на агресивну риторику Росії та відмову надати прозору інформацію відповідно до своїх міжнародних зобов'язань.

"Ми також розділили занепокоєння щодо погіршення гуманітарної ситуації та ситуації з безпекою на Донбасі. Ми закликали Україну продовжувати повне виконання Мінських домовленостей та зберігати свою повну участь в обговореннях, які проводяться у Нормандському форматі", - йдеться у заяві.

Міністри висловили жаль з приводу того, що Росія неодноразово відмовлялася зустрітися на рівні міністрів закордонних справ у Нормандському форматі.

"Ще раз висловлюємо нашу готовність зустрічатися та взаємодіяти конструктивно та предметно. Ми повторно закликаємо Росію зробити те саме для досягнення міцного миру на Донбасі", - наголосили глави дипломатії Франції та Німеччини.

Раніше сьогодні президент Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Франція готова захищати територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 12 листопада під час зустрічі міністрів закордонних справ й оборони Росії та Франції російські представники отримали попередження про серйозні наслідки в разі нової агресії проти України.

Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан і міністр оборони Флоренс Парлі висловили свою стурбованість через погіршення безпекової ситуації в Україні.

Повідомлення про чергове нарощення російської техніки на українських кордонах почали зʼявлятися в жовтні. Спочатку про це стали писати закордонні ЗМІ, однак Офіс президента заперечував нарощення російських сил. Але минулого тижня Президент Володимир Зеленський визнав, що РФ накопичила війська поблизу нашої держави. За його даними, йдеться про понад 100 тис. військових.