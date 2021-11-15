Лукашенко запропонував відправити мігрантів до Мюнхена прямим рейсом "Белавіа"

"Якщо поляки не дають гуманітарного коридору, перешкоджають цьому, ми можемо вивезти їх у Мюнхен на "Белавіа". Що за проблема?".

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова направити біженців, які застрягли на кордоні, прямим рейсом до Мюнхена.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко нагадав нещодавню заяву мюнхенської влади про готовність прийняти біженців, які перебувають на білорусько-польському кордоні. Баварська влада підкреслила, що порятунок людських життів - їхній пріоритет, і Мюнхен готовий прийняти мігрантів за регіональними та державними програмами.

"Молодці мюнхенці, проблема того не варта. Дві-три тисячі нещасних людей-втікачів вони (Європейський союз. - ред.) не можуть прийняти? Можуть, звичайно. Якщо поляки не дають гуманітарного коридору, перешкоджають цьому, ми можемо вивезти їх у Мюнхен на "Белавіа". Що за проблема?", - сказаав Лукашенко.

Він запевнив, що білоруська сторона "робить все для того, щоб біженці не накопичувалися на кордоні", в тому числі - намагається вмовити біженців і відправити їх назад додому. Однак, за його словами, люди самі не хочуть повертатися.

"Ми готові, як це зазвичай робили, посадити всіх у літаки, у тому числі і "Белавіа", які відвезуть їх назад додому. Але це люди, треба сказати, дуже вперті: ніхто не хоче повертатися. І зрозуміло: їм нікуди повертатися. У них немає там житла, вони розуміють, що там нема чим нагодувати дітей. Більше того, деякі просто побоюються за своє життя, повертаючись назад", - розповів Лукашенко.

Раніше влада Іраку заявила, що 18 листопада планує відправити літак для репатріації своїх громадян з території Білорусі. Мова йде про мігрантів, які перебувають на польському кордоні і добровільно хочуть повернутися.

12 листопада білоруська авіакомпанія "Белавіа" оголосила про зупинку перевезення громадян Іраку, Сирії та Ємену на рейсах із Туреччини. Іншим транзитним маршрутом для мігрантів, які хочуть потрапити в ЄС через Білорусь, є Росія.

Нагадаємо, Білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу влітку 2021 року. Першою жертвою стала Литва, потім - Латвію та Польщі. Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли кілька сотень мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

На самому кордоні нині зосереджено 12 тисяч польських військових і прикордонників, задіяно сили територіальної оборони. Литва намагається допомогти полякам своїми військами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Живий щит" режиму: як міграційна криза поглибила суперечності між Заходом і Білоруссю".

Країни розглядають обмежувальні заходи аж до закриття кордонів. Лукашенко сказав, що в разі закриття кордонів із Білоруссю будуть перекривати газопровід "Ямал-Європа".

10 листопада перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що на кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій. В кількох прикордонних областях України, які межують із Білоруссю, може бути оголошений надзвичайний стан у разі загострення ситуації в сусідній країні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що вчинки режиму Лукашенка щодо "міграційної кризи" спрямовані на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною.