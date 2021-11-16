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У Чехії виявили новий штам коронавірусу Delta

Цей підваріант активніше передається, але має приблизно таку саму стійкість до антитіл, що й інші різновиди "Дельти".

У Чехії виявили новий штам коронавірусу Delta
Фото: Київрада

На території Чехії вперше виявили три випадки інфікування різновидом AY 4.2. штаму коронавірусу Delta.

Про це заявила директор Державного інституту громадського здоров’я Чехії Барбора Мацкова, повідомляє iDnes.

"Поширення підваріанту AY 4.2. зараз ретельно контролюється. Його частота дещо зростає в європейських країнах, наприклад у Великій Британії. Згідно з результатами досліджень, цей підваріант активніше передається, але має приблизно таку саму стійкість до антитіл, що й інші різновиди "Дельти", - зазначила Мацкова.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань зараз вивчає цей підваріант, щоб з'ясувати, чи може він бути стійкішим до вакцинації або лікування.

Як повідомляє МОЗ Чехії, минулої доби в країні виявлено 5650 випадків COVID-19 - це один з найвищих показників від початку пандемії. У лікарнях перебувають 3803 інфікованих.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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