У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії
ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії
Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму
Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України
Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України
Ірак надішле в Білорусь літак для повернення своїх громадян з-під польського кордону
Ірак надішле в Білорусь літак для повернення своїх громадян з-під польського кордону
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві помер захисник екопарку "Осокорки" Максим Стравінський

Чоловік страждав на онкологічне захворювання.

У Києві помер захисник екопарку "Осокорки" Максим Стравінський
Максим Стравінський
Фото: Facebook

У Києві від онкологічного захворювання помер один із засновників громадської організації "Екопарк Осокорки" Максим Стравінський, який боровся проти забудови озер на Осокорках.

Про це повідомляє Міжнародний фонд "Відродження".

"Сьогодні вранці пішов з життя Максим Стравінський, співзасновник ГО Екопарк Осокорки, активіст і партнер Фонду. Його смерть стала тяжкою втратою не лише для рідних і найближчих соратників, але і для усіх, хто встиг попрацювати або поспілкуватися із цією чудовою людиною... На жаль, тяжка хвороба і шалений тиск з боку недоброчесних забудовників підірвали здоров'я Максима. Екологічний рух України втратив чудового фахівця і непересічного бійця, який володів силою слова й аргументів та умів об'єднати дуже різних людей", - йдеться в повідомленні.

Стравінський протягом 15 років очолював боротьбу киян за збереження екосистеми півдня лівобережного Києва. У 2017 він став одним із засновників громадської організації "Екопарк Осокорки", яка досі намагається зберегти озера і прибережні території у їхньому природному вигляді.

"Стравінський був одним з авторів концепції заказника "Екопарк Осокорки", рішення про створення якого вдалося добитися також під його керівництвом. Він завжди був серед лідерів боротьби за чисте довкілля", - зазначили у "Відродженні".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також