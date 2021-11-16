У Києві помер захисник екопарку "Осокорки" Максим Стравінський

У Києві від онкологічного захворювання помер один із засновників громадської організації "Екопарк Осокорки" Максим Стравінський, який боровся проти забудови озер на Осокорках.

Про це повідомляє Міжнародний фонд "Відродження".

"Сьогодні вранці пішов з життя Максим Стравінський, співзасновник ГО Екопарк Осокорки, активіст і партнер Фонду. Його смерть стала тяжкою втратою не лише для рідних і найближчих соратників, але і для усіх, хто встиг попрацювати або поспілкуватися із цією чудовою людиною... На жаль, тяжка хвороба і шалений тиск з боку недоброчесних забудовників підірвали здоров'я Максима. Екологічний рух України втратив чудового фахівця і непересічного бійця, який володів силою слова й аргументів та умів об'єднати дуже різних людей", - йдеться в повідомленні.

Стравінський протягом 15 років очолював боротьбу киян за збереження екосистеми півдня лівобережного Києва. У 2017 він став одним із засновників громадської організації "Екопарк Осокорки", яка досі намагається зберегти озера і прибережні території у їхньому природному вигляді.

"Стравінський був одним з авторів концепції заказника "Екопарк Осокорки", рішення про створення якого вдалося добитися також під його керівництвом. Він завжди був серед лідерів боротьби за чисте довкілля", - зазначили у "Відродженні".