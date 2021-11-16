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Дисциплінарна комісія "Слуги народу" зможе відкликати депутатів на місцевому рівні

Незабаром в Україні почне діяти імперативний мандат, який дозволить відкликати депутатів. 

Дисциплінарна комісія "Слуги народу" зможе відкликати депутатів на місцевому рівні
Олена Шуляк
Фото: СН

Дисциплінарна комісія партії "Слуга народу", яку планують створити, зможе відкликати депутатів на місцевому рівні. Про це в кулуарах парламенту повідомила нова очільниця політсили Олена Шуляк, передає кореспондент LB.ua.

Передбачається, що дисциплінарна комісія розглядатиме кейси недоречних висловлювань та поведінки "слуг народу" на всіх рівнях та вживатиме щодо них "санкції". 

"Такого органу, як дисциплінарна комісія, немає, це була моя пропозиція створити. У нас раніше на базі фракції були дискусії стосовно того, щоб створювати так звану етичну раду, але не було реалізації цього задуму. Мені здається, цю ініціативу має прийняти на себе партія, створити таку дисциплінарну комісію, тому що ми бачимо, є різні вчинки і з боку народних депутатів", – зазначила вона.

За словами Шуляк, потрібно вирішувати питання, як члени партії інколи поводяться, як поводяться місцеві депутати. Саме для цього буде створено Дисциплінарну раду, де працюватиме комісія, що розглядатиме всі проступки і виносити певні рішення. 

Вона нагадала, що скоро почне діяти для місцевих депутатів імперативний мандат.

"І, можливо, всі ці люди, які поводять себе негідно, і комісія це розгляне, можливо, навіть з такими людьми потрібно буде прощатися", – додала вона. 

Також щодо депутатів зможуть застосовувати догану.

"Не хотілося б, щоб це був "каратєльний" орган", – підсумувала нардепка. 

Нагадаємо, Шуляк також запропонувала створити президію Політради для оперативного ухвалення рішень щодо поточних питань.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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