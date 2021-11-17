У селі під Харковом жінка потрапила відразу під два поїзди

На залізничній станції Пирогово в селі Огульці під Харковом зранку в середу, 17 листопада, загинула жінка.
За інформацією поліції Харківської області, вона потрапила відразу під два поїзди.
"На залізничній станції Пирогово, яка розташована в селі Огульці Богодухівського району, потяг збив людину. При ударі жінку відкинуло на суміжну колію під потяг, який рухався назустріч", - йдеться в повідомленні.
В результаті події потерпіла загинула на місці.
Трагічна події заблокувала залізничний рух на цій ділянці.
У зв'язку із цим затримується низка пасажирських поїздів:
- №64 Київ — Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);
- №141 Бахмут — Львів (5 годин 42 хвилини);
- №725 Харків — Київ (3 години 30 хвилин);
- №18 Ужгород — Київ (3 години 10 хвилин);
- №8 Одеса — Харків (2 години);
- №722 Київ — Харків (40 хвилин).
Нагадаємо, що попередня масова затримка поїздів сталася в кінці жовтня, коли у Житомирській області вантажний поїзд зійшов з рейок, поламавши дві колії.