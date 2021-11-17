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У селі під Харковом жінка потрапила відразу під два поїзди

Пасажирські поїзди на харківському напрямку затримують на кілька годин.

У селі під Харковом жінка потрапила відразу під два поїзди
Фото: hk.npu.gov.ua

На залізничній станції Пирогово в селі Огульці під Харковом зранку в середу, 17 листопада, загинула жінка.

За інформацією поліції Харківської області, вона потрапила відразу під два поїзди.

"На залізничній станції Пирогово, яка розташована в селі Огульці Богодухівського району, потяг збив людину. При ударі жінку відкинуло на суміжну колію під потяг, який рухався назустріч", - йдеться в повідомленні.

В результаті події потерпіла загинула на місці.

Трагічна події заблокувала залізничний рух на цій ділянці.

У зв'язку із цим затримується низка пасажирських поїздів:

  • №64 Київ — Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);
  • №141 Бахмут — Львів (5 годин 42 хвилини);
  • №725 Харків — Київ (3 години 30 хвилин);
  • №18 Ужгород — Київ (3 години 10 хвилин);
  • №8 Одеса — Харків (2 години);
  • №722 Київ — Харків (40 хвилин).

Нагадаємо, що попередня масова затримка поїздів сталася в кінці жовтня, коли у Житомирській області вантажний поїзд зійшов з рейок, поламавши дві колії.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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