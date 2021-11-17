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Військові затримали на лінії розмежування ще одного російського бойовика "ЛНР"

Затриманий воював проти України з 2018 року.

Фото: соцмережі

Військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика "ЛНР", який ішов у сторону українських позицій зі спорядженим магазином від автомату Калашникова.

Про це повідомив у середу, 17 листопада, пресцентр Операції об'єднаних сил.

"Під час поверхневого огляду військові виявили у бойовика військовий квиток «ЛНР» та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО. Після затримання бойовика українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України. Попередньо було встановлено, що затриманий є уродженцем Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Там він був на «посадах» стрілка, а потім помічника гранатометника", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили затриманому підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ст. 260 (участь у діяльності незаконних збройних формувань), ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.

Напередодні в соціальних мережах з'явилась непідтверджена інформація про затримання бойовика Олександра Лопушняка з так званої "7-ої чистяківської мотострілкової бригади".

Нагадаємо, що місяць тому оперативна група Збройних сил України затримала в районі КПВВ "Золоте" бойовика, російського громадянина Андрія Косяка.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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