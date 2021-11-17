Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Підрозділи швидкого реагування Національної гвардії вирушили на західний кордон.

Про це повідомила пресслужба Бригади швидкого реагування Нацгвардії.

"Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв про намір подвоїти кількість прикордонників на державному кордоні через загрозу потрапляння в країну нелегальних мігрантів з Білорусі. Він наголосив, що "відповідь та реакція українських правоохоронців та гвардійців буде досить жорсткою, чіткою, коректною в рамках закону, який регламентує захист державного кордону".

Також голова МВС зазначав, що в кількох прикордонних областях, які межують із Білоруссю, може бути оголошений надзвичайний стан. Він проінспектував потенційно небезпечну ділянку україно-білоруського кордону. Було визначено 10 ділянок, де мігранти можуть підійти до українського кордону.

На думку голови МВС, кризу на польсько-білоруському кордоні спровокував президент Росії Володимир Путін, і це частина гібридної війни.

Нагадаємо, що з літа 2021 року Білорусь стала транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський Союз. Білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши ціллю спочатку Литву, а потім - Латвію та Польщу.

Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. Білоруські силовики організовано приводять мігрантів до польських КПП.

16 листопада мігранти на кордоні з Польщею почали атакувати польський КПП. Правоохоронці були змушені застосувати проти них водомети і сльозогінний газ. У сутичках з мігрантами травмувалися девʼятеро польських правоохоронців.