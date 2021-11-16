Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму
Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України
Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії
ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії
ГоловнаСвіт

У Литві затримали трьох українців за підозрою у переправленні нелегалів до ЄС

Українців затримали, коли вони переправляли трьох іракців – сімейну пару та дитину.

У Литві затримали трьох українців за підозрою у переправленні нелегалів до ЄС
Фото: EPA/UPG

Литовські прикордонники у понеділок затримали трьох українців за підозрою в організації та здійсненні незаконного перевезення нелегальних мігрантів до Західної Європи, повідомляє Delfi.

За інформацією Служба охорони державного кордону Литви (СОГГЛ), прикордонники затримали цих людей поблизу села Жегайчяй Калварійського самоврядування. Дорога від цього села веде до Польщі. 

"Українців затримали, коли вони переправляли трьох іракців – сімейну пару та дитину. За це загрожує штраф, арешт чи позбавлення волі терміном до шести років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року прикордонники розпочали 55 досудових розслідувань про незаконне переправлення людей через держкордон, затримано 81 особу.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков попередив про кримінальну відповідальність людей, які готові за гроші допомагати мігрантам перетнути кордон з Україною для подальшого транзиту до країн ЄС.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також