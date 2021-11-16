У Литві затримали трьох українців за підозрою у переправленні нелегалів до ЄС

Українців затримали, коли вони переправляли трьох іракців – сімейну пару та дитину.

Литовські прикордонники у понеділок затримали трьох українців за підозрою в організації та здійсненні незаконного перевезення нелегальних мігрантів до Західної Європи, повідомляє Delfi.

За інформацією Служба охорони державного кордону Литви (СОГГЛ), прикордонники затримали цих людей поблизу села Жегайчяй Калварійського самоврядування. Дорога від цього села веде до Польщі.

"Українців затримали, коли вони переправляли трьох іракців – сімейну пару та дитину. За це загрожує штраф, арешт чи позбавлення волі терміном до шести років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року прикордонники розпочали 55 досудових розслідувань про незаконне переправлення людей через держкордон, затримано 81 особу.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков попередив про кримінальну відповідальність людей, які готові за гроші допомагати мігрантам перетнути кордон з Україною для подальшого транзиту до країн ЄС.