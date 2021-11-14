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Резніков нагадав про кримінальну відповідальність за допомогу нелегалам у перетині кордону

За словами міністра, це питання лежить у площині національної безпеки країни.

Резніков нагадав про кримінальну відповідальність за допомогу нелегалам у перетині кордону
Олексій Резніков
Фото: minre.gov.ua

Міністр оборони України Олексій Резніков попередив про кримінальну відповідальність людей, які готові за гроші допомагати мігрантам перетнути кордон з Україною для подальшого транзиту до країн ЄС.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Хотів би попередити тих ділків, які живуть у п'яти областях, що межують з Білоруссю, і планують заробляти на допомозі незаконним мігрантам потрапити всередину країни - це буде проти національних інтересів країни. Це питання нацбезпеки", - наголосив Резніков під час брифінгу після міжвідомчої наради у Луцьку.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в кількох прикордонних областях, які межують із Білоруссю, може бути оголошений надзвичайний стан.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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