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Син Каддафі зареєструвався кандидатом на виборах президента Лівії

Він виконав "усі необхідні юридичні умови", і йому видали реєстраційну картку.

Син Каддафі зареєструвався кандидатом на виборах президента Лівії
Саиф аль-Ислам Каддафи
Фото: EPA/UPG

Син колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі Саїфа аль-Іслам подав заяву на участь у майбутніх президентських виборах, які відбудуться наступного місяця.

Про це йдеться у заяві виборчої комісії Лівії, повідомляє AFP.

Як зазначається у заяві, син Каддафі виконав "усі необхідні юридичні умови", і йому видали реєстраційну картку для південного округу Себха.

Це не вперше син колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі збирається взяти участь у національних виборах. В грудні 2017 року Саїфа аль-Іслам вже оголошував про намір висунути свою кандидатуру на виборах президента країни.

Президентські вибори у Лівії заплановані на 24 грудня.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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