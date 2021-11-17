Підозрюваний збирався виїхати на територію Російської Федерації. На шляху до пункту перетину кордону поліцейського затримали.

Слідчі ДБР оголосили 24-річному поліцейському про підозру у вбивстві патрульного у Рубіжному Луганської області. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 15 років.

Про це повідомляє пресцентр МВС України.

Вчора у місті Рубіжне в Луганській області вбили 24-річного патрульного Олександра Фахруддінова. Інспектор перебував у черговому наряді на об’єкті, що охороняється. Вранці керівництво знайшло його мертвим, а табельна зброя поліцейського зникла.

Зазначається, що правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів.

"Правоохоронці встановили особу підозрюваного, яким виявився колега патрульного.

Аби уникнути відповідальності за вчинене, співробітник УПП збирався перетнути кордон і потрапити на територію Російської Федерації. На шляху до пункту перетину поліцейського затримали. У скоєному він зізнався та показав, де заховав знаряддя вбивства. Мотив злочину встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Рубіжне знаходиться біля міста Сєвєродонецька, яке є адміністративним центром Луганської області на період тимчасової окупації Луганська.