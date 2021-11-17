Рада адвокатів України закликала Раду врегулювати питання невизначеності подання декларацій і оподаткування адвокатів

Рада адвокатів України ухвалила звернення до Верховної Ради стосовно необхідності прийняття законопроєкту 3602, яким врегульовується питання невизначеності подання декларацій адвокатами, а також законодавчо спростити оподаткування адвокатів. Відповідні рішення були ухвалені під час засідання РАУ, присвяченого 9-ій річниці створення Національної асоціації адвокатів України, передають Українські Новини.

У засіданні взяли участь депутати Верховної Ради, керівництво ВРП і судів.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сергій Вилков наголосив, що з квітня Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює тиск на адвокатів, вимагаючи від них подавати електроні декларації, що не передбачено законом про адвокатуру.

"В мене є пропозиція щодо якнайшвидшого ухвалення даного законопроєкту, щоб забезпечити правову визначеність в цьому питанні", - сказав він.

Сергій Вилков наголосив, що наразі вже є рішення судів, які підтверджують необґрунтованість вимог НАЗК.

У свою чергу заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко підкреслила, що сприятиме розгляду законопроекту 3602 парламентом.

"Я вважаю, що такого не має бути, не має бути таких колізій", - наголосила вона.

Голова РАУ Лідія Ізовітова також нагадала, що вже більше року Рада не розглядає комплексний законопроєкт, який серед іншого передбачає запровадження можливості для адвокатів перейти на спрощене оподаткування.

"Тому ми дійшли такої думки, що нам потрібно виокремити адвокатів з цього законопроєкту, тому що ми – не підприємці. Ми здійснюємо конституційну функцію з питання правосуддя… Потім ми дійшли до згоди, що це будуть не лише адвокати, а й нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі і інші категорії, пов’язані з правосуддям", - сказала вона.