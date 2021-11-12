Окупаційний суд у Криму заарештував адвоката кримських татар Семедляєва

Російські силовики вимагали в адвоката роздягнутися догола для огляду у відділі поліції.

Підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя заарештував адвоката Едема Семедляєва на 12 діб та засудив до штрафу 4 тисячі рублів за нібито "непокору законним вимогам поліції".

Російські силовики вимагали, щоб Семедляєв не знімав, як складають протоколи на затриманих кримських татар, повідомляє Крим.Реалії.

Раніше стало відомо, що Семедляєва викликали до будівлі російського Центру протидії екстремізму в Криму для повторного складання протоколів, які раніше російський суд повернув на доопрацювання.

За інформацією колеги Семедляєва Еміля Курбедінова, однією з вимог співробітника ЦПЕ до Семедялєва було роздягнутися догола для огляду у відділі поліції.

Дружина СемедляєваЕльвіна розповіла, що їй не вдалося потрапити на засідання суду.

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим засудило арешт підконтрольним Росії судом адвоката Едема Семедляєва.

Рішення сімферопольського суду також прокоментувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона вказала на "безпрецедентний тиск і залякування адвокатів" у окупованому Криму.

Омбудсман закликала світову спільноту відреагувати на "чергове порушення прав та свобод у тимчасово окупованому Криму з боку окупаційної влади".

25 жовтня під будівлею Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі російські силовики затримали понад 20 осіб, які зібралися, щоб підтримати фігурантів красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір". Затриманих доправили до відділу поліції Центрального району Сімферополя.

Пізніше на адвоката Едема Семедляєва, який приїхав до відділу російської поліції Центрального району для надання юридичної допомоги затриманим, склали адміністративний протокол за "непокору поліції". Едем Семедляєв провів добу в ІТТ Судака.