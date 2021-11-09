Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti відмовився здати кров на аналіз

В Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові.

16-річний підозрюваний у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові відмовився здати кров на аналіз за рішенням суду.

Про це "Укрінформу" повідомив представник потерпілих у справі Ігор Черняк.

"Попри рішення суду про примусовий відбір зразків, у 16-річного підозрюваного у смертельній аварії на проспекті Гагаріна не вдалося взяти кров через його відмову", - зазначив Черняк.

Він наголосив, що рішення суду зобов'язувало підозрюваного здати кров, але "на жаль, в Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові".

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові 16-річний водій Infiniti намагався проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet. В результаті ДТП загинув 58-річний водій автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti - двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - потрапили в лікарню з травмами різного ступеню тяжкості, а водій Infiniti майже не постраждав.

Проти нього відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). За клопотанням прокуратури було відкрито ще одну справу - за ст.287 (порушення експлуатації транспортних засобів) для з’ясування обставин потрапляння неповнолітнього за кермо автомобіля.

Влітку 2021 року затриманий водій притягувався до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд призначив йому вирок у вигляді двох років позбавлення волі з умовним відбуттям покарання на один рік.

28 жовтня 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові арештували на два місяці. Під час судового засідання стало відомо, що проти хлопця відкрили ще одну кримінальну справу - за спробу заплутати слідство.