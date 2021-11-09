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Суддю Чернігівського окружного адмінсуду спіймали на хабарі 20 тис. доларів

Гроші суддя попросив та одержав за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача.

Фото: НАБУ

Суддю Чернігівського окружного адміністративного суду викрили на одержанні 20 тис. доларів хабара. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними правоохоронців, гроші суддя попросив та одержав за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача. Хабар він одержав двома траншами: 7 тис. дол. США авансом, до винесення потрібного рішення, і 13 тис. дол. США – за фактом виконаної домовленості. 

Зазначається, що суддю викрили одразу після одержання другого траншу. Особу затримано в порядку ст. 208, ст. 482 КК України.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Київській області військова контррозвідка Служби безпеки викрила корупцію в одному з районних центрів комплектування та соціальної підтримки і затримала за підозрою в систематичному одержанні хабарів військового комісара установи.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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