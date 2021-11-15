Журналістка Kyiv Post заявила про тиск Венедіктової на видання

Після критичних публікацій на свою адресу генпрокурорка відкривала справи проти власника видання, які потім закрила.

Колишня журналістка видання Kyiv Post Анна Миронюк заявила, що на медіа нібито тиснули генеральна прокурорка Ірина Венедіктова та депутати від "Слуги народу". Про це вона сказала під час дискусії в Українському кризовому медіацентрі, пише Детектор медіа.

Журналістка зазначила, що в листопаді 2020 року Kyiv Post опублікував критичний матеріал про Венедіктову, після якого генпрокурорка викликала до себе в кабінет головного редактора видання Браяна Боннера.

"Вона засуджувала критику на свою адресу і погрожувала піти до суду", - переказала журналістка.

Тоді цю ситуацію вдалося якось залагодити, вона стихла та перейшла в стадію замороженого конфлікту, розповіла Анна Миронюк.

Через рік Kyiv Post знов опублікував критичний матеріал про перебіг реформ та про роботу генеральної прокурорки.

"Після цього пройшов певний час і, за словами Браяна, пані Венедіктова відкрила певні розслідування проти Аднана Ківана, які вона потім закрила. Це я кажу зі слів Браяна Боннера", - розповіла журналістка.

Вона додала, що Ірина Венедіктова мала можливість висловитися, вона публікувала колонки у Kyiv Post.

"Для обох матеріалів ми направляли запити до генпрокуратури із проханням про інтерв’ю. Більше того, після першого матеріалу та її тиску на газету, ми увесь час намагались переконати Офіс генпрокурора вийти з великим інтерв'ю та надати можливість журналістам Kyiv Post поставити всі запитання, дати їй можливість висловитися та відповісти на нашу критику. Вона цією можливістю не скористалася. Ми опинились у ситуації, коли тиск від влади був, він був на різних рівнях. Були певні депутати від "Слуги народу", які погрожували піти до суду після певних матеріалів. Цей тиск був, і я можу лише констатувати ситуацію", - сказала Анна Миронюк.

Нагадаємо, 8 листопада 2021 року власник Kyiv Post Аднан Ківан, який купив видання у 2018 року в Мохаммада Захура, повідомив про перезавантаження медіа. Це сталося після того, як бізнесмен несподівано для редакції вирішив створити україномовну версію Kyiv Post.

Команда газети на чолі з головним редактором Kyiv Post Браяном Боннером звільнилась, а перезапуск доручили Люку Шеньє, який був генеральним директором Kyiv Post у 2016-2018 роках.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що неофіційні проблеми у редакції Kyiv Post пов'язані із тиском Офісу президента на Ківана.

Однак речник президента України Сергій Никифоров заявив, що для ОП новини про закриття видання Kyiv Post стали такою ж несподіванкою, як і для решти.

Аднан Ківан тоді заперечив повідомлення про тиск ОП на видання.