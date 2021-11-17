На одному із полігонів бойової підготовки біля адмінмежі з окупованим Кримом відбулися батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою та залученням авіації.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, до навчань було задіяно батальйон морської піхоти, посилений танковою ротою та підрозділом вертольотів армійської авіації.

"За легендою навчань, передовий підрозділ за підтримки армійської авіації дав відсіч загону морської піхоти умовного противника, що намагався прорвати оборону. Крім того, морські піхотинці за підтримки танків і артилерії унеможливили просування основних сил противника вглиб оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові вміло здійснили рейдові дії, зайняли панівні висоти та відкинули сили умовного противника.

За інформацією командування, військові, які брали участь у тренуванні, з поставленими завданнями впоралися, мета тренувань була досягнута.

Нагадаємо, Росія та Білорусь 12 листопада влаштували навчання десантників з висадкою на білоруському полігоні недалеко від кордону з Польщею.