Блогер не постраждав, інший водій - потрапив до лікарні.

Фото: Магнолія-ТВ

Художник, блогер, політичний коментатор Сергій Поярков у середу ввечері потрапив у ДТП в Києві.

Аварія сталася на Кирилівській вулиці, повідомляє "Магонолія-ТВ".

Очевидці розказали, що Поярков на позашляховику Toyota повертав з середньої смуги ліворуч на заборонений сигнал світлофору та протаранив автомобіль Skоda, який їхав прямо на своє зелене світло. Поярков це заперечив, заявивши, що правил не порушував і повертав на Білицьку на зелений сигнал світлофору.

Водія Skоda госпіталізували.

56-річний Сергій Поярков вважається художником, хоча зараз більше відомий як частий гість політичних програм на телебаченні. У 2018-2019 роках мав власну передачу "Поярков News" на "Прямому", яку закрили після того, як Нацрада призначила телеканалу перевірку за поведінку ведучого.

У червні 2020 року стало відомо, що президент Володимир Зеленський подав до суду на художника і блогера Сергія Пояркова за погрози на його адресу. Позов буде розглядатися в Печерському районному суді Києва, перше засідання призначене на 15 грудня 2021 року.

Фото: facebook.com/nestorvolya Сергій Поярков

Поярков був помічником різних народних депутатів протягом шести останніх скликань, в тому числі у нинішньому скликанні він на громадських засадах був помічником Андрія Парубія.