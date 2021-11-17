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Суддю столичного суду визнали винною у керуванні авто напідпитку

Аварія за участі судді на столичній Оболоні трапилася у липні цього року.

Світлана Колегаєва
Фото: Фото: Insider, facebook.com/ivan.shiyan.7
Світлана Колегаєва

Оболонський райсуд Києва визнав винною суддю столичного суду за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. У липні цього року вона скоїла ДТП у столиці - на високій швидкості авто під її керуванням вилетіло з дороги та врізалось у дерево.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Оболонський райсуд Києва визнав винною суддю столичного суду за керування автомобілем у стані сп’яніння. Однак після рішення першої інстанції сторона захисту направила апеляційну скаргу. Зрештою 11 листопада Київський апеляційний суд залишив у силі покарання судді за керування у стані сп’яніння, відхиливши всі апеляційні скарги захисту нетверезої судді", - наводить пресслужба МВС слова очільника відомства Дениса Монастирського

За дорученням міністра також було подано скаргу до Вищої ради правосуддя для надання оцінки такому правопорушенню з боку судді.

Санкція статті 130 КУпАП передбачає штраф у 17 000 грн з позбавленням права керування автомобілем на 1 рік.

Нагадаємо, 21 липня на столичній Оболоні, транспортний засіб під керуванням судді Деснянського районного суду Києва потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Водійка Audi не впоралась з машиною на заокругленні дороги, внаслідок чого врізалась у дерево, втративши одне із коліс.

У соцмережах стверджували, що за кермом машини перебувала суддя Деснянського районного суду Києва Світлана Колегаєва.

За інформацією МВС, тоді патрульні поліцейські склали на водійку протокол про адмінправопорушення за вчинення ДТП (ст. 124 КУпАП). А оскільки жінка, яка керувала авто, мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, її направили на медичний огляд. І згідно із висновком лікаря ще у липні було підтверджено, що водійка дійсно була нетвереза.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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