Більшість українців вважають найкращим премʼєром Гройсмана, Азаров і Тимошенко ділять друге місце, – КМІС

Опитування стосувалося тільки тих премʼєрів, які очолювали уряд з 2005 року.

Володимир Гройсман отримав найбільшу підтримку в опитуванні щодо того, хто був найкращим премʼєр-міністром з 2005 року і до нині. Його підтримали 21,3% опитаних КМІС українців.

На другому місці – премʼєр часів президентства Віктора Януковича Микола Азаров. Водночас відрив між ним і Юлією Тимошенко (премʼєр у 2005, 2007–2010) – в межах статистичної похибки (13,5% та 13,4% відповідно).

Чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль має 5,1% голосів підтримки респондентів.

Фото: КМІС

На запитання, хто з прем'єр-міністрів України найкраще би впорався з соціально-економічною ситуацією, що склалася зараз в Україні, найбільша кількість респондентів назвала Гройсмана (23.9% респондентів), другу позицію посідає Юлія Тимошенко (18,1%), а замикає трійку Арсеній Яценюк (13,0%). Чинний голова уряду Денис Шмигаль має оцінку (5,9%).

Опитування проводили 22 жовтня – 12 листопада методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Були проведені загалом 2003 інтерв’ю лише з респондентами у віці 18 років і старше і лише з тими, хто проживає на території, яка контролюється Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25 або 75%, 1.5% для показників, близьких до 10 або 90%, 1.1% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.5% для показників, близьких до 1 або 99%.

Гройсман очолював уряд у 2016-2019 роках. Азаров – у 2010-2014.