Арахамія пояснив, чому влада заперечувала проведення спецоперації щодо "вагнерівців"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що влада заперечувала існування спецоперації щодо затримання найманців російської ПВК "Вагнер" через підписання секретних документів.

Арахамія в ефірі шоу на "Україна 24" також сказав, що насправді стосовно бойовиків було дві спецоперації. Перша тривала кілька років і була спрямована на ідентифікацію осіб, які воювали проти України на Донбасі. Друга – безпосередньо оперативний захід.

"Президент знав про цю операцію – він уже і говорить, що знав, тільки коли тебе питають по телебаченню, знав чи ні, то за ці кілька років ГУР МО провело кілька сотень операцій. Якщо зараз, завтра, наприклад, я в курсі по своїй посаді, а ви в мене спитаєте офіційно: "Ви знали про операцію, наприклад, абв?", то я скажу: "Ні, такої операції не існує". Це моя робота. Я підписав для цього купу документів. Жодної деталі про операцію, жодного поширення всіх даних. Це кримінальна відповідальність. Тому, звісно, якщо будь-яка людина в інтервʼю, на телебаченні мене буде питати, я буду говорити, що такого не було. І це нормально", – заявив Арахамія.

Нардеп підкреслив, що "головна "зрада", про яку говорили, що хтось зривав операцію, вона не підтвердилась як в українській ТСК, так і з боку Bellingcat, а те, що операція зірвалась, там версій може бути багато".

Як відомо, 29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 найманців приватної військової компанії Вагнера. Україна просила Білорусь видати 28 затриманих у зв'язку з їх причетністю до "ДНР" та "ЛНР", але Лукашенко вирішив відпустити "вагнерівців" у Росію.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддає Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер". Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією.

15 вересня на засіданні Верховної Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що не причетний до так званої спецоперації вагнерівців. Він також сказав, що обговорював питання "вагнерівців" з Олександром Лукашенком по телефону, коли найманці на автобусах заїхали на територію Білорусі.

Вчора було оприлюднено розслідування Bellingcat щодо зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали проти України. В першій частині матеріалу йдеться про підготовку операції, у другій – про початок її проведення та невдале закінчення включно з видачею найманців Росії.

За даними журналістів, за день до запланованого виїзду бойовиків із Москви до Мінська, два керівники українських спецслужб, що відповідали за проєкт – начальник ГУР Міноборони Василь Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький – приїхали в Офіс президента для фінальної доповіді щодо операції.

Президент Володимир Зеленський тоді був зайнятий, тож зустрічався з Бурбою та Баранецьким голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами опитаних джерел журналістів, Бурба зразу після зустрічі подзвонив керівникам проєкту з ГУР і сказав, що Офіс президента просить відкласти операцію на тиждень.