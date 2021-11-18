Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Київ вирішив відновити очне навчання в школах з 22 листопада
Київ вирішив відновити очне навчання в школах з 22 листопада
Військові затримали на лінії розмежування ще одного російського бойовика "ЛНР"
Військові затримали на лінії розмежування ще одного російського бойовика "ЛНР"
Друга частина розслідування Bellingcat: формально спецоперацію перенесли, щоб не зірвати перемирʼя на Донбасі
Друга частина розслідування Bellingcat: формально спецоперацію перенесли, щоб не зірвати перемирʼя на Донбасі
ГоловнаПолітика

Арахамія пояснив, чому влада заперечувала проведення спецоперації щодо "вагнерівців"

Голова фракції "Слуга народу" вважає, що головна "зрада" про умисний зрив спецоперації не підтвердилася. 

Арахамія пояснив, чому влада заперечувала проведення спецоперації щодо "вагнерівців"
Фото: пресслужба партії

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що влада заперечувала існування спецоперації щодо затримання найманців російської ПВК "Вагнер" через підписання секретних документів. 

Арахамія в ефірі шоу на "Україна 24" також сказав, що насправді стосовно бойовиків було дві спецоперації. Перша тривала кілька років і була спрямована на ідентифікацію осіб, які воювали проти України на Донбасі. Друга – безпосередньо оперативний захід. 

"Президент знав про цю операцію – він уже і говорить, що знав, тільки коли тебе питають по телебаченню, знав чи ні, то за ці кілька років ГУР МО провело кілька сотень операцій. Якщо зараз, завтра, наприклад, я в курсі по своїй посаді, а ви в мене спитаєте офіційно: "Ви знали про операцію, наприклад, абв?", то я скажу: "Ні, такої операції не існує". Це моя робота. Я підписав для цього купу документів. Жодної деталі про операцію, жодного поширення всіх даних. Це кримінальна відповідальність. Тому, звісно, якщо будь-яка людина в інтервʼю, на телебаченні мене буде питати, я буду говорити, що такого не було. І це нормально", – заявив Арахамія. 

Нардеп підкреслив, що "головна "зрада", про яку говорили, що хтось зривав операцію, вона не підтвердилась як в українській ТСК, так і з боку Bellingcat, а те, що операція зірвалась, там версій може бути багато". 

Як відомо, 29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 найманців приватної військової компанії Вагнера. Україна просила Білорусь видати 28 затриманих у зв'язку з їх причетністю до "ДНР" та "ЛНР", але Лукашенко вирішив відпустити "вагнерівців" у Росію.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддає Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер". Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією.

15 вересня на засіданні Верховної Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що не причетний до так званої спецоперації вагнерівців. Він також сказав, що обговорював питання "вагнерівців" з Олександром Лукашенком по телефону, коли найманці на автобусах заїхали на територію Білорусі. 

Вчора було оприлюднено розслідування Bellingcat щодо зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали проти України. В першій частині матеріалу йдеться про підготовку операції, у другій – про початок її проведення та невдале закінчення включно з видачею найманців Росії.

За даними журналістів, за день до запланованого виїзду бойовиків із Москви до Мінська, два керівники українських спецслужб, що відповідали за проєкт – начальник ГУР Міноборони Василь Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький – приїхали в Офіс президента для фінальної доповіді щодо операції.

Президент Володимир Зеленський тоді був зайнятий, тож зустрічався з Бурбою та Баранецьким голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами опитаних джерел журналістів, Бурба зразу після зустрічі подзвонив керівникам проєкту з ГУР і сказав, що Офіс президента просить відкласти операцію на тиждень. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також