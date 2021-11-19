Народний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук, який раніше називав пандемію "змовою корпорацій", влаштував сварку із працівником Управління державної охорони у Верховній Раді.
Парламентар вимагав у охороня показати йому ПЛР-тест на ковід, передає кореспондент LB.ua.
Камельчук: – Ви мені заважаєте.
Охоронець: – Ні, не заважаю.
К.: – Заважаєте.
О.: – Чим я вам заважаю?
К.: – Перешкоджаєте моїй діяльності.
О.: – Я вам не перешкоджаю, ідіть працюйте, як я вам можу заважати?
Після цього діалогу депутат звернувся вже до іншого охоронця і почав вимагати показати йому ПЛР-тест.
На запитання кореспондентки LB.ua, чи сам Камельчук показав результати тесту, той відповідно ствердно.
Охорона Ради пообіцяла показати парламентарю всі сертифікати про вакцинацію, якщо той підійде за 5 хвилин.
Нагадаємо, Камельчук у грудні минулого року в ефірі телеканалу сказав, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки вважає цю хворобу "вигаданою".
"Ми на маємо висновків, яким можемо довіряти. Висновки по вакцині, які заслуговують на довіру, визначаються не одним днем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, і побічними ефектами - є вони чи немає. Ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, хтось каже про 50%, дехто вважає нормальним 30%... Для мене звучить навіть це ненормально. Питання: якщо у неї така ефективність, то що ж вона лікує і чи не шкодить?".
Витрати на закупівлю вакцин урядами різних країн, в тому числі в Україні, депутат назвав "пасткою", а пандемію – змовою корпорацій.
Коли в Раді зібралися забороняти допуск нещеплених і непротестованих на ковід осіб, Камельчук сказав, що це "порушення Конституції" і він відповідну постанову підтримувати не збирається.