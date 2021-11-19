Він заявив, що один із охоронців "перекшоджає його діяльності".

Народний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук, який раніше називав пандемію "змовою корпорацій", влаштував сварку із працівником Управління державної охорони у Верховній Раді.

Парламентар вимагав у охороня показати йому ПЛР-тест на ковід, передає кореспондент LB.ua.

Камельчук: – Ви мені заважаєте.

Охоронець: – Ні, не заважаю.

К.: – Заважаєте.

О.: – Чим я вам заважаю?

К.: – Перешкоджаєте моїй діяльності.

О.: – Я вам не перешкоджаю, ідіть працюйте, як я вам можу заважати?

Після цього діалогу депутат звернувся вже до іншого охоронця і почав вимагати показати йому ПЛР-тест.

На запитання кореспондентки LB.ua, чи сам Камельчук показав результати тесту, той відповідно ствердно.

Охорона Ради пообіцяла показати парламентарю всі сертифікати про вакцинацію, якщо той підійде за 5 хвилин.

Нагадаємо, Камельчук у грудні минулого року в ефірі телеканалу сказав, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки вважає цю хворобу "вигаданою".

"Ми на маємо висновків, яким можемо довіряти. Висновки по вакцині, які заслуговують на довіру, визначаються не одним днем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, і побічними ефектами - є вони чи немає. Ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, хтось каже про 50%, дехто вважає нормальним 30%... Для мене звучить навіть це ненормально. Питання: якщо у неї така ефективність, то що ж вона лікує і чи не шкодить?".

Витрати на закупівлю вакцин урядами різних країн, в тому числі в Україні, депутат назвав "пасткою", а пандемію – змовою корпорацій.

Коли в Раді зібралися забороняти допуск нещеплених і непротестованих на ковід осіб, Камельчук сказав, що це "порушення Конституції" і він відповідну постанову підтримувати не збирається.