Міністерство закордонних справ Франції відреагувало на оприлюднення головою МЗС РФ Сергієм Лавровим дипломатичного листування з керівниками МЗС Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Франція розглядає публікацію Росією конфіденційних нот як демарш, що суперечить дипломатичним правилам та звичаям, зазначається у повідомленні зовнішньополітичного відомства.

"Ми взяли до відома рішення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова оприлюднити наше листування. Ми розглядаємо цей демарш як такий, що суперечить дипломатичним правилам та звичаям", - сказано в повідомленні.

У ньому наголошується, що Німеччина і Франція місяцями працювали над продовженням переговорів і реалізацією конкретного порядку денного з метою досягнення миру на основі Мінських домовленостей. Було надано кілька конкретних пропозицій стосовно зустрічі міністрів закордонних справ у "Нормандському форматі", про яку канцлерка Меркель, президент Макрон та президент Путін домовилися у жовтні.

"Росія відмовилася брати участь у такій зустрічі. Ми закликаємо Росію повернутися за стіл переговорів і продовжити дискусії у затверджених форматах і за узгодженими принципами", - заявляють французькі дипломати.

Як повідомляли, МЗС РФ пояснило оприлюднення дипломатичного листування тим, що позиція російської сторони та її підхід до проведення зустрічі у "Нормандському форматі" нібито регулярно спотворюється.

Також російська сторона покладала на Україну відповідальність за порушення режиму припинення вогню.

Крім того, російська сторона вимагала відкликати законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду", а також скасувати низку чинних українських законів.

Зі свого боку Німеччина та Франція відповіли, що заяви РФ не відповідають дійсності, а пропозиції російські сторони гарантовано не будуть ухвалені в "Нормандському форматі".

Нагадаємо, 11 жовтня канцлерка Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ.



15 листопада президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Франція готова захищати територіальну цілісність України.

16 листопада міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан та Гайко Маас підписали спільну заяву за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Документ містить попередження про "серйозні наслідки" для РФ у разі подальших спроб підірвати територіальну цілісність України.