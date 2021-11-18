Леросу обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва 18 листопада розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу позафракційному народному депутату Гео Леросу.

Сторона обвинувачення наполягала на застосуванні до Лероса запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці з покладанням низки обов’язків, зокрема носінням електронного браслета.

Однак суд вирішив призначити народному депутатові запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Як повідомляли, 12 листопада Гео Леросу вручили підозру у справі за за відмову спростувати наклеп на брата Єрмака.

11 серпня Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом в соцмережах 29 березня 2020 року, проте депутат досі її не спростував.

Мова про допис Лероса у фейсбуці про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак нібито "через свого брата барижить державними посадами". Денис Єрмак, брат голови ОП, тоді назвав оприлюднені Леросом відео "нарізкою з вирваним контекстом", і подав на депутата до суду.

Через півтора року суд зобов'язав Лероса спростувати поширену ним інформацію про "плівки Єрмака", але депутат цього не зробив.

Нагадаємо, що Гео Лероса було обрано до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

У червні 2020 року президент Володимир Зеленський назвав Лероса аферистом, а у вересні того ж року депутата виключили з фракції "Слуга народу" за критику Зеленського.

11 листопада 2021 року Леросу повідомили підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 КК України) за те, що він показав середній палець Зеленському під час засідання Верховної Ради.