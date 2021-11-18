Ексспікер Ради не задоволений роботою ТСК щодо "вагнерівців", бо у її висновках "немає конкретних відповідей".

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував розслідування міжнародної групи журналістів Bellingcat щодо справи "вагнерівців". Народний депутат наголосив, що винні у "зливі" операції мають бути покарані.

Про це Разумков заявив у кулуарах парламенту, повідомляє спеціальна кореспондентка LB.ua.

"І Тимчасова слідча комісія, і правоохоронні органи повинні розібратися. Якщо хтось "злив" роботу наших спецслужб, то ця людина повинна понести відповідальність згідно із 111-ї статті Кримінального кодексу - "державна зрада"", - сказав ексспікер Ради.

Разумков зазначив, що не задоволений роботою ТСК щодо "вагнерівців". На його думку, у її висновках немає конкретних відповідей.

Нагадаємо, що 29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 найманців приватної військової компанії Вагнера. Україна просила Білорусь видати 28 затриманих у зв'язку з їх причетністю до "ДНР" та "ЛНР", але Лукашенко вирішив відпустити "вагнерівців" у Росію.

Опозиція у Верховній Раді тривалий час вимагала створити тимчасову слідчу комісію для встановлення, чому "вагнерівці" не долетіли до України, але правляча більшість відмовилась це зробити. Натомість у травні 2021 року було створено ТСК з ширшими завданнями, одним з яких є затримання "вагнерівців".

15 листопада Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила попередній звіт щодо спроби затримання найманців ПВК Вагнера влітку 2020 року. Народні депутати дійшли висновку, що спроба затримати бойовиків була, а витоку інформації - ні.

17 листопада було оприлюднено розслідування Bellingcat щодо зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали проти України. В першій частині матеріалу йдеться про підготовку операції, у другій – про початок її проведення та невдале закінчення включно з видачею найманців Росії.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що влада заперечувала проведення спецоперації через підписані секретні документи.

Його колега по фракції Максим Бужанський в парламенті заявив, що вважає опубліковане розслідування Beelingcat невдалою спробою шантажу української влади.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що розслідування Bellingcat про зрив спецоперації щодо "вагнерівців" перегукується зі звітом парламентської ТСК. На його погляд, група розслідувачів Bellingcat не підтвердила інформацію про "злив" спецоперації владою країни.

Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак не міг зірвати спецоперацію, бо не має контролю над українською розвідкою. У розслідуванні йдеться, що керівники спецоперації перенесли її виконання після розмови з Єрмаком в Офісі президента.

За даними журналістів, за день до запланованого виїзду бойовиків із Москви до Мінська, два керівники українських спецслужб, що відповідали за проєкт – начальник ГУР Міноборони Василь Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький – приїхали в Офіс президента для фінальної доповіді щодо операції.

Президент Володимир Зеленський тоді був зайнятий, тож зустрічався з Бурбою та Баранецьким голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами опитаних джерел журналістів, Бурба зразу після зустрічі подзвонив керівникам проєкту з ГУР і сказав, що Офіс президента просить відкласти операцію на тиждень.

Формальною причиною перенесення спецоперації нібито було побоювання, що в разі її проведення 25 липня може зірватися перемирʼя на Сході України. Операцію перенесли на 30 липня, потім бойовиків затримали білоруські КДБівці, переконані, що найманців відправили для повалення влади Олександра Лукашенка.