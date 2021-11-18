У Верховній Раді між депутатами трапився конфлікт через пропозицію застосувати спецпроцедуру до законопроєкту №4298 "Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні".

Він безпосередньо повʼязаний із проєктом закону про столицю, який також хочуть розглядати за спецпроцедурою.

Голова парламенту Руслан Стефанчук поставив на голосування пропозицію 150 депутатів застосувати спецпроцедуру, однак Руслан Князевич ("Євросолідарність") заявив, що під час розгляду питання в першому читанні просив розглядати його за повною процедурою.

"Він містить десятки неконституційних норм. Тоді нас запевнили, що за браком часу давайте в 1 читанні приймемо, а в 2 читанні проведемо всеосяжне обговорення. А тепер ви пропонуєте застосувати 119-1 і не дати можливість обговорити всі правки", – заявив він.

Депутат додав, що спецпроцедуру можна застосувати, лише якщо депутати отримали таблицю поправок до другого читання.

Стефанчук заявив, що таблиця правок до 2 читання була виставлена 4 жовтня, тож можна застосовувати спецпроцедуру. Після цього парламентарі підійшли до президії Ради і почали сваритися з першим віцеспікером Олександром Корнієнком та головою парламенту Русланом Стефанчуком.

Низка народних депутатів, зокрема з "Батьківщини" і "Євросолідарності", заявили, що ця пропозиція порушує регламент.

Суперечки між депутатами і президією тривали кілька хвилин, після чого Стефанчук оголосив перерву і попросив зібратися голів фракцій і груп.

Оновлено. Народні депутати вирішили відкласти розгляд застосування спецпроцедури при розгляді законопроєкту про столицю та законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні".

Відповідне рішення оголосив спікер парламенту Руслан Стефанчук після наради з головами депутатських фракцій та груп.

"Зараз ми поки тимчасово відкладаємо розгляд питань, повʼязаних із спецпроцедурою, натомість всі фракції і групи сьогодні через пів години подадуть кількість поправок, які вони будуть ставити по цих двох законопроєктах, щоб зняти питання спаму", – заявив він.

Депутати перейшли до наступних питань порядку денного.

Особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні дозволяється, якщо число поданих до нього пропозицій і поправок у 5 і більше разів перевищує кількість статей і пунктів. Число поправок також не може бути меншим від 500.

Кожна депутатська фракція і група має право поставити на розгляд не більше 5 поправок, неврахованих профільним комітетом. Позафракційні можуть наполягати тільки на одній правці.

Нагадаємо, вчора віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що до ухвалення законопроєкту про столицю в другому читанні парламент буде розглядати проєкт про місцеві держадміністрації.

"Ми хотіли би спочатку проголосувати 4298 – законопроєкт про місцеві державні адміністрації, який закладає фундаментальні підвалини по роботі голів місцевих державних адміністрацій, на яких буде базуватися пропозиція по закону про столицю щодо переформатування роботи голови КМДА в роботу такого схожого на префекта чиновника. А законно обраний мер буде продовжувати виконувати свої делеговані функції, зокрема реформувати якісно сферу громадського транспорту", – сказав він.

За спецпроцедуру для законопроєкту про столицю депутати мають також голосувати сьогодні.