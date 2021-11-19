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Порошенко зустрівся з керівництвом Світового Конґресу Українців

А також з керівництвом української громади Канади.

Порошенко зустрівся з керівництвом Світового Конґресу Українців
Фото: eurosolidarity.org

Пʼятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з президентом Світового Конґресу Українців Павлом Гродом та керівництвом української громади Канади, зокрема Конґресу Українців Канади. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

Зазначається, що Порошенко подякував українській діаспорі за допомогу в консолідації світу на підтримку України, яка продовжує протистояти триваючій російській агресії.

«Лідер «Європейської Солідарності» рішуче засудив ескалацію Росією безпекової ситуації на державному кордоні з Україною як з боку РФ шляхом скупчення військ, так і на білоруському напрямі через використанням мігрантів як зброї. Співрозмовники домовилися спільно працювати з метою посилення міжнародного санкційного фронту відсічі агресору, ціна за зухвалість якого має невпинно зростати», - йдеться у повідомленні.

Окрему увагу було приділено енергетичній безпеці України в контексті використання Кремлем газу як політичної зброї та відзначено спільність підходу щодо важливості зупинення Північного потоку-2.

«Важливу увагу під час зустрічі було приділено недостатності прогресу України на шляху реформ, передусім у сфері верховенства права, незалежного правосуддя, корпоративного управління тощо. Сторони наголосили на критичній необхідності ефективної боротьби з корупцією в Україні та на недопущенні використання практики вибіркового правосуддя. Наголошено на необхідності належного гарантування та забезпечення свободи слова і засобів масової інформації в Україні. Домовлено про подальшу кооординацію дій заради зміцнення стійкості України в протидії сучасним викликам і загрозам», - заявили у «ЄС».

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