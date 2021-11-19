Керівник авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов" Михайло Харченко не задекларував нерухомість в окупованому Криму. При цьому у 2020-му році його право власності на цей об’єкт було зареєстровано за російськими законодавством.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

За даними журналістів, нерухомість, якою володіє Харченко, - готель Villa Rosa, розташований у селищі Коктебель, неподалік Феодосії, на узбережжі Чорного моря.

Як свідчать дані з українського реєстру прав на нерухоме майно, площа готелю становить 510 кв. метрів. Однак у своїй майновій декларації за 2020 рік керівник АТП ДП "Антонов" Михайло Харченко не зазначив, що має у власності готель в окупованому Криму.

Власником цього майна Харченко став у 2008 році, проте, від початку роботи директором АТП ДП "Антонов" він цієї нерухомості не декларував.

У розмові з журналістами Харченко заперечив, що є власником цього майна і порадив звернутися до НАЗК. Він також відмовився коментувати актуальні документи, які журналісти офіційно отримали у реєстрі нерухомості України, з яких випливає, що власником цього майна є саме він.

Окрім того, "Схеми" взяли витяг на цей об’єкт з Єдиного державного реєстру нерухомості про перехід прав об’єкта нерухомості РФ. Виявилось, що право власності на нерухомість у Коктебелі була перереєстрована на Харченка вже за російськими законами. Це сталося у листопаді 2020 року, коли Харченко вже був на посаді керівника авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов". Цю інформацію він також відмовився пояснити, та попросив знімальну групу залишити його кабінет.

НАЗК провело перевірку декларації Михайла Харченка і знайшло невідповідності між його реальним майновим станом і задекларованим на суму у понад 1 млн гривень. Зокрема, там зафіксували відсутність в декларації Харченка майна в окупованому Криму і звернулися до нього за роз’ясненням.

Декларант пояснив НАЗК, що від початку 2021 року це майно вже не є його власністю, однак доступу до копій правочинів відчуження він не має. Харченко заявив, що рішення про відчуження нерухомості у Криму він ухвалив через складну економічну та політичну ситуацію, а також з метою уникнення негативних наслідків, можливих переслідувань його та членів його сім’ї.

У діях директора "Авіаліній Антонова" в Нацагентстві помітили ознаки "недостовірного декларування" і передали цю інформацію в Національну поліцію.

Нагадаємо, раніше журналісти дослідили, що ДП "Антонов" переплачує на закупівлі пального для "Мрії" та інших вантажних літаків".