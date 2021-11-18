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Саакашвілі знепритомнів у в’язниці під час зустрічі з адвокатами

Експрезидент Грузії голодує 49 днів.

Саакашвілі знепритомнів у в’язниці під час зустрічі з адвокатами
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Адвокат експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі заявив, що його підзахисний знепритомнів, виходячи з кімнати для побачень, і йому було надано медичну допомогу.

Про це Бека Басілая заявив в ефірі телеканалу Mtavari Arkhi.

"Коли Саакашвілі залишав сьогоднішню зустріч з адвокатами, він упав. Після цього я не чув його голосу, очі він не розплющував. Вони привезли ноші та відвезли його", - сказав Басілая журналістам.

Він також зазначив, що під час зустрічі Саакашвілі почувався дуже погано.

За його словами, наразі в тюремній лікарні перебуває інший адвокат Ніка Гварамія, і він пізніше повідомить подробиці.

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії згодом повідомила, що стан експрезидента стабілізувався.

Саакашвілі Міхеіл Ніколозович був затриманий 1 жовтня після його приїзду до Грузії. Саакашвілі повернувся на батьківщину після восьмирічної відсутності напередодні місцевих виборів, у яких його партія змагалася з партією влади. 

МВС Грузії порушило проти нього кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування через незгоду з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах.

Його помістили до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у 2 справах, які тривають з 2014 року. 

З 6 листопада Саакашвілі відмовився від прийому ліків, вітамінів та підтримувальних препаратів. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я, після чого його відвезли у вʼязничну лікарню. 

Грузинська влада відмовляється помилувати Саакашвілі, сам він вважає звинувачення політично мотивованими. 

Минулого тижня Денісова отримала від Саакашвілі лист, у якому він скаржився на погіршення стану здоров’я, незадовільні умови утримання та просив про зустріч. 15 листопада омбудсман прибула до Грузії, щоб зустрітися із ним, однак у відвідуванні ув’язненого Денісовій відмовили. До цього вона відвідувала Саакашвілі 27 жовтня.

16 листопада Європейський суд з прав людини у справі "Саакашвілі проти Грузії" визнав, що політикові загрожує безпосередній ризик незворотної шкоди. Водночас ЄСПЛ закликав Саакашвілі припинити голодування.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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