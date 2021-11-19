Президент Болгарії назвав Крим російським, МЗС України викликало болгарського посла

Чинний президент Болгарії Румен Радев заявив про фактичну належність окупованого Криму Росії.

Про це він заявив 18 листопада на телевізійних дебатах перед другим туром президентських виборів, які відбудуться найближчої неділі, 21 листопада, повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

"Наразі є російським, що ще може бути?" - відповів Радев на запитання про окупований півострів.

Його опонент Анастас Герджиков назвав Крим українською територією.

Також чинний президент заявив, що санкції проти Росії неефективні. Натомість Герджиков стверджував, що санкції не повинні бути скасовані, поки проблему прав людини в Росії не буде вирішено.

Після таких заяв Родева у МЗС України викликали посла Болгарії в Україні Костадіна Коджабашева.

У МЗС очікують спростування президентом Болгарії його заяви щодо Криму, повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

"Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність і неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева щодо Криму під час вчорашніх передвиборчих теледебатів. Наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії і різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід'ємної частини території нашої держави, та зусиль щодо деокупації півострова, зокрема, шляхом участі Болгарії у роботі Кримської платформи.

Румен Радев, якого підтримують опозиційна партія "Продовжуємо зміни" та ще кілька політичних сил, є фаворитом президентських перегонів. У першому турі його підтримали 49,42% виборців. Анастас Герджиков, висунутий владною партією ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова, здобув підтримку менш ніж 23% учасників голосування.

Росія окупувала український Крим у лютому-березні 2014 року. Євросоюз, США та інші країни запровадили проти Москви санкції через її дії. Сама Росія називає питання Криму "закритим", називаючи півострів частиною своєї території. У 2016 році болгарський президент Румен Радев виступив проти запроваджених щодо Росії санкцій.