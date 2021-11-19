Зеленський звільнив Полоскова і призначив т.в.о. голови Закарпатської ОДА

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Закарпатської облдержадміністрації Анатолія Полоскова з посади.

Іншим своїм указом голова держави виконання обов'язків голови ОДА тимчасово поклав на Петра Добромільського.

"Звільнити Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі №587/2021.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Закарпатської облдержадміністрації на Добромільського Петра Петровича", - сказано в указі №588/2021.

Нагадаємо, 17 листопада звільнення Полоскова з посади вже погодив Кабінет міністрів. Це сталося після того, як представника "Слуги народу" Олексія Петрова зняли з посади голови Закарпатської облради, а на його місце висунули депутата від фракції "Рідне Закарпаття" Володимира Чубірка.

18 листопада Полосков і троє його заступників написали заяви на звільнення.

Петро Добромільський - чинний заступник голови Закарпатської ОДА. Його призначили у травні 2021 року. В ОДА Добромільський курує напрямки соціального захисту,.

42-річний Петро Добромільський у 2020 році був обраний депутатом Закарпатської обласної ради від партії "Слуга народу". Має дві вищі освіти. У 2010-2015 роках був заступником голови Іршавської районної ради.