У Білорусі 65 людей визнали постраждалими з вини польських прикордонників

Серед них двоє громадян Білорусі, один росіянин, решта - громадяни Іраку, серед яких 14 неповнолітніх.

Слідчий комітет Білорусі визнав 65 осіб потерпілими у кримінальній справі, порушеній через застосування польськими правоохоронцями спецзасобів на кордоні.

Про це 19 листопада повідомив голова відомства Дмитро Гора, передає білоруське держагентство БелТА.

Раніше білоруський СК порушив справу про злочин проти безпеки людства. У відомстві стверджують, що польські прикордонники застосували спеціальні засоби проти близькосхідних біженців, які намагалися прорватися через кордон із Білоруссю і таким чином потрапити до ЄС.

"Уже тільки сьогоднішнього ранку, як мені доповіли, допитано, визнано потерпілими від протиправних дій 65 осіб", - заявив голова білоруського Слідкому.

За його словами, серед них троє журналістів - двоє громадян Республіки Білорусь та один громадянин Російської Федерації. Решта - громадяни Іраку, серед яких 14 неповнолітніх, з них 6 малолітніх дітей, жінки.

Раніше у польській прикордонній службі повідомили, що вчора мігранти з Білорусі вчора двічі штурмували кордон, постраждали четверо польських військових. Мігранти кидали в поляків камінням, гілками дерев, застосовували перцевий газ. Водночас білоруські служби засліплювали поляків лазерами.

Загалом 18 листопада було зафіксовано 255 спроб нелегального перетину кордону.

Раніше цього тижня девʼятеро польських правоохоронців отримали травми під час зіткнень із озброєними камінням мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі. Одного поліцейського госпіталізували з підозрою на перелом черепа після того, як його вдарили.