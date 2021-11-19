Державна прикордонна служба України запобігла спробі громадянам із Близького Сходу потрапити в Україну з Білорусі. 15 іноземців прямували рейсовим автобусом з Мінська. Напередодні вони намагалися перетнути кордон у пункті пропуску на Чернігівщині.

Прикордонникам іноземці заявили, що прямують в Україну з метою туризму, повідомляє пресслужба ДПСУ.

Фото: ДПСУ

Під час додаткової перевірки з’ясувалося, що іноземці, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі та одразу ж попрямували у Гродненську область. Цікаво, що більшість подорожувальників мали паспорти, видані практично в один період, у вересні–жовтні цього року.

Вони нібито вже оглянули "визначні пам’ятки" на заході сусідньої країни і вирішили завітати ще й в Україну. Найбільше мандрівників зацікавили краєвиди Львівщини. Саме зі Львова вони, начебто, планували повернутися додому.

"Проте такий туристичний маршрут не переконав правоохоронців та не став підставою для підтвердження мети їхньої подорожі. Наразі ухвалено рішення щодо не пропуску та повернення мандрівників до Республіки Білорусь, адже вказані особи не мали підстав для в’їзду на територію нашої держави", - зазначають у прикордонній службі.

Нагадаємо, 17 листопада Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон. Нацгвардійці допомагатимуть прикордонникам протистояти можливому напливу мігрантів.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв про намір подвоїти кількість прикордонників на державному кордоні через загрозу потрапляння в країну нелегальних мігрантів з Білорусі. Він наголосив, що "відповідь та реакція українських правоохоронців та гвардійців буде досить жорсткою, чіткою, коректною в рамках закону, який регламентує захист державного кордону".

Також голова МВС зазначав, що в кількох прикордонних областях, які межують із Білоруссю, може бути оголошений надзвичайний стан. Він проінспектував потенційно небезпечну ділянку україно-білоруського кордону. Було визначено 10 ділянок, де мігранти можуть підійти до українського кордону.

На думку голови МВС, кризу на польсько-білоруському кордоні спровокував президент Росії Володимир Путін, і це частина гібридної війни.