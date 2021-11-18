"Велика сімка" засудила експлуатацію мігрантів режимом Лукашенка

"Ми єдині в нашій солідарності з Польщею".

Міністри закордонних справ "Великої сімки" (Великобританія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція, Японія) та високий представник Євросоюзу засудили дії режиму Олександра Лукашенка, які розпалюють міграційну кризу на кордоні з ЄС.

Про це повідомляється на сайті уряду Великобританії.

"Ці безсердечні дії ставлять під загрозу життя людей. Ми єдині в нашій солідарності з Польщею, а також Литвою та Латвією, які стали мішенню такого провокаційного використання нелегальної міграції як гібридної тактики. Ми закликаємо білоруський режим негайно припинити свою агресивну та експлуататорську політику, щоб запобігти подальшим смертям і стражданням", - заявили міністри.

Вони закликали забезпечити доступ міжнародних організацій до мігрантів на кордоні для доставки гуманітарної допомоги.

"Сімка" також підтримала дії Європейського союзу, який намагається врегулювати кризу разом з країнами, звідки в Білорусь приїжджають мігранти.

Нагадаємо, що влітку 2021 року Білорусь стала транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський союз. Білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши жертвою спочатку Литву, а потім - Латвію та Польщу.

Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускають.