"Шамана", який штурмував Капітолій США, засудили до 3,5 років в'язниці

Обвинувачений, виступаючи в залі суду, назвав себе "хорошою людиною, яка порушила закон".

Фото: EPA/UPG Джейкоб Ченслі (у центрі)

Американського активіста Джейкоба Ченслі, відомого під псевдонімом "QAnon Шаман", у середу засудили до 41 місяця в'язниці за участь у штурмі Капітолію США в січні цього року.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

"Підсудний був серед перших 30 бунтівників, які проникли в будівлю Капітолію США", - йдеться у документах прокурорів.

"Обвинувачений потім пройшовся залами, підбиваючи (на заворушення - ред.) інших учасників заколоту, вигукуючи непристойні фрази про законодавців нашої країни", - заявили прокурори.

Прокурори назвали Ченслі ключовою фігурою штурму Капітолію.

"Держава не може перебільшувати серйозність поведінки підсудного як одного з визначних учасників історичного штурму Капітолію 6 січня 2021 року", - наголосили вони.

На кількох відео та фото, представлених як доказ провини Ченслі, видно, як він ніс спис у залу Сенату, де, за даними обвинувачів, він очолив групу бунтівників і залишив записку з погрозами, у якій була фраза: "Це лише питання часу. Правосуддя прийде!"

При цьому Ченслі не звинувачують у нападі на співробітників правоохоронних органів чи заподіянні шкоди майну Капітолію.

Напередодні помічник прокурора США Кімберлі Пасчелл продемонструвала відеозаписи з соціальних мереж, на яких видно, як Ченслі в залі Сенату "трубив у гучномовець" і "співав щось схоже на дивну молитву".

"Це не мирна демонстрація", - сказала Пасчелл.

Фото: EPA/UPG Джейкоб Ченслі

34-річний Ченслі, зі свого боку, виступаючи в залі суду, назвав себе "хорошою людиною, яка порушила закон".

"Я жодним чином не є жорстоким злочинцем. Я не повстанець. Я точно не внутрішній терорист. Я сподіваюся, ви бачите моє серце", - сказав Ченслі.

Він також визнав помилкою своє рішення увійти до будівлі Капітолію.

"Озираючись назад, я зробив би все по-іншому 6 січня. Я б усім серцем і душею намагався зупинити інших людей", - сказав він.

Як зазначає ABC News, 41 місяць ув'язнення - найтриваліший термін, до якого засудили учасників заворушень у Капітолії.

Джейкоб Ченслі став найвідомішим учасником заворушень у Капітолії. На фотографіях, зроблених у день штурму, які стали вірусними в мережі Інтернет, він зображений з оголеним торсом у хутряній шапці з рогами та прапором США у правій руці.

Ченслі заарештували 9 січня. Після цього він звертався до екс-президента США Дональда Трампа з проханням про помилування. У вересні він визнав свою провину за одним пунктом звинувачення - у незаконній перешкоді процедурі затвердження результатів президентських виборів.

Нагадаємо, 6 січня біля Конгресу США відбулись масові акції протесту, які вилились у штурм будівлі Капітолію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

Палата представників США звинуватила тодішнього президента Дональда Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент.

Втім Сенат США виправдав експрезидента.