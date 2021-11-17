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Британський винищувач F-35 упав у Середземне море

Британія вперше втратила один із літаків-невидимок п’ятого покоління.

Британський винищувач F-35 упав у Середземне море
истребителя пятого поколения F-35 А "Lightning II"
Фото: gorod.lv

Винищувач F-35 Військово-повітряних сил Великобританії впав у Середземне море. Пілот встиг катапультуватись і був врятований есмінцем Queen Elizabeth (HMS "Королева Єлизавета").

Про це повідомляє пресслужба британського Міністерства оборони у Twitter.

Зазначається, що інцидент трапився вранці сьогодні, 17 листопада, під час планового польоту.

Наразі триває розслідування причин інциденту. Інших подробиць події пресслужба британського міноборони не наводить.

Британія вперше втратила один із літаків-невидимок п’ятого покоління. Його вартість оцінюють у 192 мільйони фунтів стерлінгів.

Надзвукові винищувачі F-35 базуються на базі RAF Marham у Норфолку.

F-35 - багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, його розробила американська компанія Lockheed Martin. У січні 2021-го США вирішили відкласти повномасштабне виробництво цих літаків на невизначений термін. Випробування винищувача, які переносили з 2017 року, планували провести у грудні 2020 року, підсумкове рішення про масове виробництво при цьому збиралися ухвалити не пізніше за березень.

Нагадаємо, торік у травні винищувач п'ятого покоління F-22 зазнав аварії поблизу авіабази в американському штаті Флорида. Пілот катапультувався, його госпіталізували.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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