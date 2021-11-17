Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France

У базиліці Сен-Мадлен, у самому центрі Парижа, відбувся концерт "Піккардійської терції", організований Посольством України у Франції. Концерт був присвячений 30-річчю відновлення державності України та 75-літтю ЮНЕСКО.

Про це повідомила пресслужба посольства.

Вечір відкрили Надзвичайний і Повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко та перший заступник генерального секретаря ЮНЕСЕКО Фірмін Едуард Матоко.

Вадим Омельченко відзначив, що концерт "Піккардійської терції" – подарунок ЮНЕСКО, членом сім’ї якої Україна є з гордістю.

"Ми завжди були активною частиною ЮНЕСКО і сьогодні Україна має що запропонувати в контексті актуальних програм організації. Наша земля багата традиціями, це наші ресурси і наші можливості. Водночас це завжди викликала заздрість агресора. І сьогодні ми перебуваємо під атакою, однак продовжуємо рухатися вперед", – заявив посол України.

Фірмін Едуард Матоко, своєю чергою, зазначив, що ЮНЕСКО цінує внесок України у діяльність організації.

Загалом концерт слухали понад тисячу осіб – представників ЮНЕСКО, дипломатичного корпусу, української громади Франції. Кульмінацією вечора стало стихійне виконання гімну України, яке було чутно далеко за межами базиліки.

"Піккардійська Терція" - українська акапельна формація, створена 24 вересня 1992 року у Львові (Львівському музичному училищі) як квартет: Володимир Якимець, Ярослав Нудик, Андрій Капраль і Богдан Богач.

У репертуарі в формації - майже 300 композицій, серед яких класичні твори («"Неаполітанська пісня" та "Легенда" Петра Чайковського, "Коли розлучаються двоє" Генріха Гайне, "Ave Marija" Джакомо Качіні та інші), обробки народних пісень ("А у полі річка", "Туман яром", "Горіла сосна", "Йшли корови", "Ой, Марічко", "Сумна я була"), власні композиції ("Берег ріки", "Кантрі", "Пустельник", "Сад ангельських пісень", "Старенький трамвай" тощо).

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France

Географія гастролей "Піккардійської Терції": Польща, Канада, Іспанія, Німеччина, США, Італія, Франція.

У 2014 році пісня гурту під назвою "Гей, пливе кача…" лунала під час поховання героїв Небесної сотні. Відтоді композиція стала символом прощання з героями, які загинули під час військових дій.

8 листопада 2017 року вокалістам львівської формації "Пікардійська терція" було присвоєно звання Заслужених артистів України.