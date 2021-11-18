Ірак планує повернути з Білорусі понад 300 мігрантів

Охочі повернутися вже прибули в Мінськ і очікують на виліт.

Влада Іраку планує вивезти з Білорусі понад 300 своїх громадян, які скупчилися на кордоні з Польщею. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника МЗС Ахмеда аль-Саххафа.

"Число тих, хто добровільно вирішив повернутися з Білорусі, досягло 325", – повідомив він.

Представник МЗС додав, що процес повернення проходить у координації з білоруською владою.

Скільки рейсів планується загалом і чи будуть потім шукати ще охочих повернутися додому – не повідомляється. Також невідомо, яка кількість громадян Іраку перебуває в Білорусі з метою подальшого потрапляння до Євросоюзу.

Ахмед аль-Саххаф додав, що ті, хто вже звернувся до посольства з бажанням повернутися, перебувають у Мінську в очікуванні вильоту.

Самі мігранти говорили, що Білорусь заохочувала їх до міграції в ЄС, пропонувала їм свої візи та допомагала добиратися до кордону з Євросоюзом, пише New York Times.

Уряд Білорусі в серпні послабив візові правила, чим зробив країну більш легким транзитним пунктом для подорожі в Західну Європу, ніж небезпечний морський перехід із Туреччини до Греції. Окрім того, білоруські силовики давали мігрантам вказівки, як потрапити до Євросоюзу, і навіть постачали їм різаки та сокири, щоб пошкоджувати прикордонні паркани.

Нагадаємо, три дні тому МЗС Іраку повідомило, що на 18 листопада планує відправити літак для репатріації своїх громадян з території Білорусі. Мова йшла про мігрантів, які перебувають на польському кордоні і добровільно хочуть повернутися.

Міграційна напруга зросла на тлі обіцянок Олександра Лукашенка послабити контроль за білоруським кордоном у відповідь на введені проти нього санкції Євросоюзу.

Точна кількість мігрантів невідома, однак 13 листопада польські прикордонники заявили, що з білоруського боку в безпосередній близькості до кордону перебувають до 5 тисяч мігрантів, загалом на території Білорусі може перебувати до 20 тисяч мігрантів. Це громадяни країн Близького Сходу, переважно Іраку та Сирії.

Прикордонники Білорусі не тільки не заважають мігрантам, які хочуть потрапити до ЄС, а й допомагають їм нищити загородження на кордоні з Польщею.

Цього тижня девʼятеро польських правоохоронців отримали травми під час зіткнень із озброєними камінням мігрантами на кордоні Польші та Білорусі. Одного поліцейського госпіталізували з підозрою на перелом черепа після того, як його вдарили.

Також Польща підозрює, що білоруські спецслужби можуть готувати чергову провокацію, пов’язану із ситуацією на кордоні. Це може бути провокація як на правовій, так і на пропагандистській основі.