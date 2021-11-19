Уранці 19 листопада в Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали шестеро людей. За попередньою інформацією, водій маршрутки не дотримався дистанції і зіткнувся із вантажним тягачем.

"Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса та п’ятеро його пасажири отримали тілесні ушкодження. Для визначення ступеню тяжкості травм, всіх постраждалих доставили до лікарні", - повідомляє обласна поліція.

Правоохоронці попередньо встановили, що 33-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter їхав по маршруту с.Володимирівське – Запоріжжя. У салоні маршрутки перебувало 8 пасажирів.

"Попереду автобуса по вулиці Південне шосе зупинився вантажний тягач Renault із напівпричепом. Водій маршрутки не витримав безпечної дистанції та не прийняв своєчасних заходів для об’їзду вантажного автомобіля. В результаті сталося зіткнення", - сказано в повідомленні.

Тілесні ушкодження отримали водій автобуса та п’ятеро пасажирів – троє чоловіків та двоє жінок. Наразі всіх постраждалих доправлено до лікарні для обстеження та встановлення ступеню тяжкості травм.

Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись та звернутись за телефоном (098) 987-94-44 або 102.

Як повідомляли, вранці 17 листопада на Львівщині з вантажівкою зіштовхнувся шкільний автобус, постраждали діти.