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Українці, які застрягли в Туреччині через ймовірне самогубство одного із туристів, повертаються на Батьківщину

Вони прилітають сьогодні двома групами у Запоріжжя та Київ.

Українці, які застрягли в Туреччині через ймовірне самогубство одного із туристів, повертаються на Батьківщину
Ілюстративне фото
Фото: poputno.info

Українські туристи, які не могли залишити територію Туреччини внаслідок смерті одного з членів групи, сьогодні повертаються на Батьківщину.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Група українських туристів, які до цього не могли залишити територію Туреччини в результаті смерті одного з членів групи 17 жовтня на території провінції Мугла в Туреччині, сьогодні повернуться на батьківщину", - сказав Кулеба на сьогоднішньому брифінгу.

Голова МЗС зазначив, що за результатами роботи, проведеної дипломатичними установами України в Туреччині з компетентними органами, зокрема з прокуратурою міста Фетхіє та турецькою судмедекспертизою, вдалося пришвидшити досудове розслідування справи та забезпечити швидке і безпечне повернення громадян в Україну.

"Громадяни повертаються сьогодні двома групами в Запоріжжя та Київ. Консульські посадові особи України в Туреччині продовжать контролювати кримінальну справу щодо смерті нашого громадянина", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, група громадян України в середині жовтня прилетіла до Анталії і вирушила в похід Лікійською стежкою, але змушена була досі залишатися в Туреччині через розслідування, яке здійснюють у зв'язку із загибеллю одного з учасників групи. До завершення всіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було завдано поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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