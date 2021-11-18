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Четверо дітей і двоє дорослих загинули від отруєння чадним газом у Вінницькій області

На обліку у соціальних службах родина не стояла.

Фото: vn.npu.gov.ua

В селі Мар'янівка на Вінничині (Хмільницький район) у четвер, 18 листопада, внаслідок отруєння чадним газом загинули четверо дітей і двоє дорослих.

Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на речника обласного управління ДСНС Олександра Кутового.

У свою чергу речниця Національної поліції Вінниччини Анна Олійник розказала, що в будинку виявили тіла 44-річного чоловіка та його 34-річної дружини, а також чотирьох дітей: 11, 9, 8 та 6 років.

"На обліку у соціальних службах родина не стояла. У родині 5 дітей. Старший 14-річний син цього дня ночував у бабусі. Коли хлопець йшов до школи, то зайшов додому, де виявив загиблих", - сказала вона.

Поліція відкрила кримінальну справу за ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

За попередньою інформацією, загибель родини могло спричинити тління несправної проводки у будинку.

Чадний газ – продукт неповного згорання різних видів палива, деревини, сміття тощо. Він не має запаху, безбарвний, тому його неможливо відчути.

Випадки отруєння чадним газом трапляються внаслідок порушення правил експлуатації газових приладів, пічного опалення та нехтування правилами безпеки.

Нагадаємо, що ввечері 17 листопада в селі Медисівка недалеко від Теофіполя (Хмельницька область) внаслідок пожежі в приватному будинку загинули чотири маленьких дитини. Найстаршій було всього шість років.

У зв'язку з цими трагічними випадками ДСНС закликала батьків не залишати дітей без нагляду дорослих, пояснювати їм елементарні правила безпечної поведінки, слідкувати за станом та справністю електромережі, не залишати електроприлади без нагляду, використовувати тільки сертифіковані обігрівачі та справне пічне опалення.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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