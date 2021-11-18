Учасники вимагають зняти з розгляду законопроєкт і створити новий, узгоджений із висновками Ради Європи і Венеційської комісії.

Уранці 18 листопада на площі Конституції, під будівлею парламенту, влаштували мітинг-флешмоб "Руки геть від Києва та киян!" проти ухвалення закону про столицю.

Фото: Анна Стешенко

Організаторами є "АвтоМайдан", повідомив кореспондент LB. До акції долучилися близько 150 осіб.

Учасники флешмобу виступають проти розділення посад міського голови Києва та голови КМДА.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Серед вимог учасників, згідно з листівками, зняття з розгляду законопроєкту про столицю і погодження нового законопроєкту з Венеційською комісією та Радою Європи.

Фото: Анна Стешенко

Сьогодні Верховна Рада не розглядатиме законопроєкт про столицю по суті, але голосуватиме за те, щоб слухати його за спецпроцедурою.

Нагадаємо, законопроєкт про столицю розділяє повноваження міського голови та очільника Київської міськдержавної адміністрації. В законопроєкті чітко прописано, що ці дві посади не може займати одна людина.

Столична влада критично ставиться до пропонованих змін і зауважує, що закон відтерміновує вибори до районних рад і загрожує "управлінським хаосом".

Член профільного комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що у Кличка із новим законом владних повноважень не поменшає: "У нього буде стільки влади, на яку його уповноважили люди. Тобто його обрали міським головою, він буде міським головою і виконуватиме свої повноваження. На двух стільцях не можна всидіти, це правильний підхід. І у нас є функція столиці і є функція міста. Кличко буде займатися функцією міста – комунальними службами, парковками, каналізаціями, тим, щоб у нас не забудовували наші сквери".

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. У першому читанні його ухвалили в жовтні 2019.

19 жовтня перший віцеспікер парламенту Корнієнко повідомив, що закон про столицю в другому читанні можуть розглядати за спецпроцедурою, до нього подали близько 1000 правок.

20 жовтня профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицію в другому читанні. За словами Корнієнка, це може відбутися вже до Нового року.

Також перший віцеспікер сказав, що до ухвалення законопроєкту про столицю в другому читанні парламент буде розглядати проєкт про місцеві держадміністрації.