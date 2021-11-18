Предстоятель ПЦУ вперше відвідав Луганську єпархію

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній (Думенко) в середу, 17 листопада, вперше відвідав Луганську єпархію.

На сайті ПЦУ повідомляється, що митрополит разом із єпископом Луганським і Старобільським Лаврентієм (Миговичем) зустрілися з військовослужбовцями оперативно-тактичного угрупування "Північ" і заклали будівництво майбутнього кафедрального собору в Сєвєвродонецьку.

Помісна українська церква в Луганській області має менше двох десятків парафій, частина з яких знаходиться на окупованій території.

На сході України тільки кожен десятий віруючий відносить себе до ПЦУ. За даними опитування Центру Разумкова, яке проводилось у 2020 році, кожен четвертий православний там відносить себе до УПЦ Московського патріархату, а 60% називають себе просто православними.