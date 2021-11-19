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Мігранти з Білорусі вчора двічі штурмували польський кордон, постраждали четверо військових

Мігранти кидали в поляків камінням, гілками дерев, застосовували перцевий газ.

За минулу добу, 18 листопада, на польсько-білоруському кордоні було зафіксовано 255 спроб перетину кордону. Прикордонники видали 45 постанов про залишення території Польщі.

Дві великі групи людей намагалися силою перетнути кордон: одна з них нараховувала 500 осіб, інша - 50, повідомляє Прикордонна служба Польщі.

Як зазначила речниця Прикордонної служби Анна Міхальська, мігранти були агресивними: кидали у поляків камінням, гілками дерев, застосовували перцевий газ. Унаслідок цього постраждало четверо польських військових, передає "Укрінформ".

За її словами, на лінії кордону поблизу населеного пункту Дубіче Церковне білоруські служби вантажівками привезли до 500 мігрантів, які згодом почали кидали у поляків камінням, гілками. Водночас, білоруські служби засліплювали поляків лазерами. Мігранти спробували перетнути загородження з використанням драбини, але поляки її відтягнули.

Потім мігранти відмовилися від подальшої спроби силового штурму кордону. Згодом частину з них знов забрали вантажівки білоруських служб, а решту мігрантів було розпорошено вздовж лінії кордону.

Менша спроба силового перетину кордону сталася в районі прикордонної застави у Мельнику. Там група із 50 осіб змогла перетнути кордон, але польські силовики завернули її.

Міграційна напруга зросла на тлі обіцянок Олександра Лукашенка послабити контроль за білоруським кордоном у відповідь на введені проти нього санкції Євросоюзу.

Точна кількість мігрантів невідома, однак 13 листопада польські прикордонники заявили, що з білоруського боку в безпосередній близькості до кордону перебувають до 5 тисяч мігрантів, загалом на території Білорусі може перебувати до 20 тисяч мігрантів. Це громадяни країн Близького Сходу, переважно Іраку та Сирії.

Прикордонники Білорусі не тільки не заважають мігрантам, які хочуть потрапити до ЄС, а й допомагають їм нищити загородження на кордоні з Польщею. 

Цього тижня девʼятеро польських правоохоронців отримали травми під час зіткнень із озброєними камінням мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі. Одного поліцейського госпіталізували з підозрою на перелом черепа після того, як його вдарили.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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