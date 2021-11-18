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Байден та Путін під час онлайн-зустрічі обговорять НАТО та Україну, - Пєсков

Інші деталі запланованої зустрічі не повідомляються.

Байден та Путін під час онлайн-зустрічі обговорять НАТО та Україну, - Пєсков
Фото: EPA/UPG

Президенти США та Росії Джозеф Байден та Володимир Путін під час онлайн-зустрічі обговорять питання, пов’язані з Україною та НАТО.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

"Україна, НАТО стануть темами переговорів під час онлайн-зустрічі Путіна і Байдена", - цитує Пєскова російське агентство ТАСС.

Інші деталі запланованої зустрічі Пєсков не повідомив.

Нагадаємо, 16 червня у швейцарській Женеві пройшла зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним. Глави держав проводили перемовини на віллі "Ла Гранж" XVIII століття. Саміт, що складався із перемовин президентів у першому раунді та перемовин делегацій у другому, тривав близько чотирьох годин. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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