​НАЗК відновило державне фінансування партії "Голос"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило державне фінансування політичної партії «Голос».

Про це повідомила пресслужба партії, назвавши звинувачення керівництва НАЗК у нецільовому використанні коштів необґрунтованими, що доведено в суді.

"Ще від початку 2021 року НАЗК пішло на порушення закону і позбавило «Голос» державного фінансування. При цьому партію звинуватили у начебто нецільовому використанні коштів. «Голос» підозрював, що одну з ключових антикорупційних інституцій використовують для тиску на опозицію. І довів у суді, що передбачене законом державне фінансування використовується виключно у передбачений українським законодавством спосіб", - йдеться у заяві партії.

Там зазначили, що дотримання букви закону і прозорість діяльності - основний принцип партії.

"Ми переконані, що тиск влади, її сателітів і ситуативних поплічників на опозицію, ще й з використанням антикорупційних органів є верхом цинізму. Так само як і використання владою деяких колишніх партійців, які проміняли принципи перед виборцям на політичну, фінансову і карʼєрну вигоду", - резюмували в "Голосі".