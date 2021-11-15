На погоджувальній раді слово надали і голові фракції, і очільниці обʼєднання всередині фракції.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав до компромісу фракцію "Голос". На засіданні погоджувальної ради він запропонував виступити і Ярославу Железянку, який очолює фракцію, і Олександрі Устіновій – голові обʼєднання "Справедливість" всередині фракції.

Зазвичай на погоджувальній виступають по представнику від кожної фракції.

"Більше ніж місяць я проводжу з вами постійні перемовини і закликаю до компромісу. Минулого тиижня знайшли компроміс, коли Олександра Юріївна і Ярослав Іванович мали по 2,5 хвилини і донесли позицію обох складових фракції", – зазначив Стефанчук.

На сьогоднішньому засіданні погоджувальної домовилися робити так само – виступати спочатку Железняку, потім – Устіновій.

"Я дуже прошу – знайдіть складне, але компромісне рішення. Копроміс – це тоді, коли всі сторони незадоволені, але є результат. Я дуже прошу фракцію "Голос" – зробіть все, щоб ми не втратили таку молоду, потужну одиницю в складі парламенту", – зазначив голова Ради.

Нагадаємо, що у червні десять депутатів Верховної Ради від "Голосу" заявили про розкол фракції. Вони вирішили створити власне об'єднання, водночас залишаючись у складі фракції.

У липні нардепка від фракції "Голос" в парламенті Олександра Устінова заявила про зміну керівника фракції з Ярослава Железняка на Романа Костенка (в якості в.о.). Утім сам Железняк заперечує, що таке рішення було ухвалено згідно з вимогами статуту.

Згодом Регламентний комітет Ради роз'яснив ситуацію із заявами про звільнення Железняка з позиції голови фракції "Голос". За словами джерел у комітеті, зміни голови фракції "Голос" не відбулося через недостатню кількість голосів і порушення процедури.

Також у липні партії "Голос" вийшли семеро народних депутатів. Тепер у парламентській фракції семеро партійних членів. В складі партії лишилися Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Сергій Рахманін, Інна Совсун, Володимир Осадчук, Леся Василенко та Ярослав Рущищин.

Заяви про вихід відбулися на тлі тривалих міжусобиць, що почалися в партії після того, як її лідер Святослав Вакарчук склав мандат і відійшов від справ.

У жовтні народна депутатка Юлія Клименко заявила про звільнення Ярослава Железняка від обов'язків голови фракції "Голос". За її словами, таке рішення було ухвалено більшістю фракції ще чотири місяці тому, але "блокувалося колишнім головою Верховної Ради".

У відповідь на це в партії "Голос" заявили, що оголошення головою парламенту Русланом Стефанчуком листа окремих виключених з політсили народних депутатів про зміщення з посади очільника фракції Ярослава Железняка не мають юридичної сили.