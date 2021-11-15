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Корнієнко запропонував кандидатуру Шуляк на посаду голови партії "Слуга народу"

Питання зміни голови мають розглядати сьогодні на зʼїзді. 

Корнієнко запропонував кандидатуру Шуляк на посаду голови партії "Слуга народу"
Олена Шуляк
Фото: Макс Требухов

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко запропонував кандидатуру народної депутатки Олени Шуляк на посаду голови партії "Слуга народу". Про це він повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Наша ідея полягає в тому, щоб голова партії був не лише її керівником і депутатом, а займався саме партійним будівництвом 24/7. Олена Шуляк якраз чітко розуміє усі проблеми партії, має необхідні лідерські якості, щоб вести наш партійний корабель до пункту призначення і не сісти на мілину", – сказав Корнієнко.

Питання зняття з Корнієнка повноважень голови партії та обрання нового очільника СН розглядатимуть на сьогоднішньому партійному зʼїзді.

Корнієнко повідомив про своє бажання скласти повноваження голови партії "Слуга народу" минулого тижня. Він аргументував це тим, що хоче більше зосередитися на роботі першого заступника голови Верховної Ради.

Джерела LB.ua у "Слузі народу" повідомили, що замість Корнієнка головою партії збираються призначити Олену Шуляк

Олена Шуляк пройшла до парламенту за 13 номером у списку "Слуги народу". 

Вона є заступницею голови депутатської фракції СН, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Голова Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

Біографія Олени Шуляк на сайті СН повідомляє, що вона народилася 24 січня 1976 року в Києві. Закінчила факультет "Економіка й управління в будівництві" Українського транспортного університету. Випускниця Міжнародного інституту менеджменту, магістр бізнес-адміністрування.

Мала стажування в університеті Карнегі Меллона Tepper School of Business у США. Понад 10 років обіймала керівні посади у сфері девелопменту нерухомості та будівництва. Віцепрезидентка із питань фінансів української філії міжнародної організації Young Presidents’ Organization. Раніше очолювала Наглядову раду Української будівельної спільноти (Ukrainian Building Community).

Була представником Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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