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Рада ухвалила новий закон про страхування

У першому читанні депутати прийняли законопроєкт 17 червня.

Рада ухвалила новий закон про страхування
Фото: oporaua.org

Верховна Рада на скликаному на вимогу президента Володимира Зеленського позачерговому засіданні ухвалила нову редакцію закону про страхування.

Проєкт закону "Про страхування" (№ 5315), який містить нові норми щодо діяльності страхових компаній і нагляду за ними, у другому читанні та цілому підтримали 235 народних депутатів.

Закон зокрема удосконалює термінологію, що стосується сфери страхування (страховий ризик, страховий інтерес, об’єкт страхування, страхове покриття, страхова послуга тощо).

Закон також оновлює підхід до ліцензування страховиків та визначає повноваження Національного банку зі здійснення планових заходів державного нагляду за діяльністю страховиків.

У першому читанні Рада прийняла законопроєкт про страхування 17 червня.

Попередній закон "Про страхування" був прийнятий ще 25 років тому і суттєво застарів.

За оцінкою Національного банку, законопроєкт змінює підходи до ліцензування страховиків, дозволяючи перейти від ліцензування окремих видів страхування до ліцензування за класами, а також посилює вимоги до забезпечення платоспроможності компаній.

Депутати посилили вимоги до умов провадження діяльності страхових компаній, прописавши вимоги прозорої структури власності, бездоганної ділової репутації тощо.

Також виписані правила для страхових посередників з обов'язковою реєстрацією та розкриттям всієї необхідної інформації клієнтам.

Уперше в українському законодавстві з’явилася чітка процедура виходу компаній з ринку як у добровільному, так і примусовому порядку, а також правила передачі страхового портфелю.

Нагадаємо, що на початку червня Рада ухвалила в першому читанні нову редакцію закону про кредитні спілки, а в кінці квітня - проєкт закону про фінансові послуги та фінансові компанії.

Разом із новим законом про страхування вони є складовою одного пакету, який покликаний перезавантажити регулювання небанківського фінансового сектору України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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